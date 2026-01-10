Kırşehir FK Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kırşehir FK Yeni Sezona Hazırlanıyor

Kırşehir FK Yeni Sezona Hazırlanıyor
10.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir FK, Silifke Spor maçıyla sezonu açarken, oyuncu cezaları nedeniyle kadro planlaması yapıyor.

Kırşehir Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'in ikinci yarısına pazar günü oynayacağı Silifke Spor maçıyla başlangıç yapacak.

Profesyonel liglerde yaşanan soruşturma sürecinin tüm takımları olumsuz etkilediğini belirten kulüp başkanı Çağatay Han Torun, kendi takımlarının da bu süreçten zarar gördüğünü söyledi. Federasyonun profesyonel lig yapılanması kapsamında verdiği cezalar nedeniyle 13 oyuncularının 45 gün ile 9 ay arasında değişen cezalar aldığını ifade eden Torun, "Temiz lig istiyoruz şu anda ikinci yarıya odaklıyız. İnşallah pazar günü oynayacağımız Silikespor maçıyla birlikte sezonu açacağız. İki oyuncumuz cezasını tamamlayarak sahalara dönecek. Dört maç sonra dönecek oyuncularımız da var" dedi.

Yaşanan gelişmelere göre kadro planlamasını yaptıklarını vurgulayan Torun, "Dönen ve dönecek oyuncularımızı da hesaba katarak kadro yapılandırmamızı şekillendirdik. Transfer sezonu içerisindeyiz. Çok ekstra bir durum olmazsa takımımızdan gidecek ya da gelecek oyuncular olabilir. Küçük dokunuşlarla yolumuza devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı kulüp 18 puanla ilk yarıyı 9. sırada tamamladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırşehir FK Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:08:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir FK Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.