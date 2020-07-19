Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, kentteki yurt ve spor salonlarını inceledi - Son Dakika

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kentteki yurt ve spor salonlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, yeni normalleşme dönemi ile yeniden öğrencilerin kalacağı ve etkinliklerin yapılacağı alanları inceledi.

İlk olarak kent merkezindeki Kırşehir ve Erol Güngör Öğrenci yurtlarını denetleyen Şahin, burada yurt müdürlerinden bilgi aldı, yeni döneme uygun düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Ardından Kındam Mahallesi'nde bulunan Kırşehir Spor Salonu ve salon içerisinde yer alan antrenman bölümlerini kontrol eden Şahin, yetkililerden yapılması planlanan gençlik, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerini dinledi.

Şahin, spor salonlarında ve yurtlara giriş çıkışlarda bir dizi hijyen uygulaması yaptıklarını, öğrenci ve sporcuların sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.