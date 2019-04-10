Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanlığına Seyfi Seçildi

Kırşehir
İl Genel Meclis Başkanlığına AK Parti
'li Hacı Ömer Seyfi seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından kent merkezi ve 6 ilçeden seçilen İl Genel Meclisi üyeleri ilk toplantılarını İl Özel İdaresi Mustafa Taş
Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.
Toplantıda yapılan seçimde, 19 meclis üyesinden 14'ünün oyunu alan AK Parti'li Hacı Ömer Seyfi, başkan seçildi. Meclis üyelerinden biri çekimser kalırken, 4 üye de CHP
'nin adayı Murat Gedik
'e oyunu kullandı.
Meclis daimi encümenliğine de Şaban Çelik
, Levent Altuntaş
ve Emre Demirci
seçildi.
Seyfi, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.