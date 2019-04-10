Son Dakika Haberleri: Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanlığına Seyfi Seçildi

Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanlığına Seyfi Seçildi

1 saat önce

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına AK Parti'li Hacı Ömer Seyfi seçildi.

Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanlığına Seyfi Seçildi, System.String[]
Kırşehir İl Genel Meclis Başkanlığına AK Parti'li Hacı Ömer Seyfi seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından kent merkezi ve 6 ilçeden seçilen İl Genel Meclisi üyeleri ilk toplantılarını İl Özel İdaresi Mustafa Taş Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan seçimde, 19 meclis üyesinden 14'ünün oyunu alan AK Parti'li Hacı Ömer Seyfi, başkan seçildi. Meclis üyelerinden biri çekimser kalırken, 4 üye de CHP'nin adayı Murat Gedik'e oyunu kullandı.

Meclis daimi encümenliğine de Şaban Çelik, Levent Altuntaş ve Emre Demirci seçildi.

Seyfi, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:52 Kaynak: AA
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