Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut'tan kanser tedavisinde erken teşhis uyarısı - Son Dakika
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Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut'tan kanser tedavisinde erken teşhis uyarısı

03.04.2022 16:39
Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut'tan kanser tedavisinde erken teşhis uyarısı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kanser Haftası dolayısıyla erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kanser Haftası dolayısıyla erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Bulut, Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin dünyada ve Türkiye'de kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anımsattı.

Erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğuna değinen Bulut, teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılarak hızlı sonuçlar alınabileceğini aktardı.

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmamasının kanserden korunmada önemli birer etken olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların salgın sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir. Salgın gerekçesiyle taramaların ertelenmesi, ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabilmektedir. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçlarında taramalarımız sürmektedir. Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikleri yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülmektedir."

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İl Sağlık Müdürü, Ali Bulut, Kırşehir, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut'tan kanser tedavisinde erken teşhis uyarısı - Son Dakika


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