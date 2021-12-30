Kırşehir'in merkez köylerinde içme suyu çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkeze bağlı köylerde içme suyu yapım işlerinin tamamlandığını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, 2021 yılı su ve alt yapı programı kapsamında merkeze bağlı köylerde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

KÖYDES 2021 yılı içme suyu çalışmaları kapsamında merkez köylere yaklaşık 3 milyon 300 bin liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Merkez ilçemizdeki 21 köyümüzde içme suyu kapasitesinin artırılması için ekiplerimizin yoğun çalışma ve gayretleri ile drenaj ve ishale hattı çalışması tamamlanmış, köylerimizin hizmetine sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Köylere kolektör, yeni depo ve bağlantı hattı da yapıldığını aktaran Yılmaz, desteklerinden dolayı Vali İbrahim Akın ve İl Genel Meclisi üyeleri ile diğer yetkililere teşekkür etti.