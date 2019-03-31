Son Dakika Haberleri: Kırşehir'in Mucur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırşehir'in Mucur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atılgan Yılmaz kazandı.

Kırşehir'in Mucur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atılgan Yılmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Atılgan Yılmaz 4 bin 75, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker 4 bin 20, İYİ Parti adayı Umut Şahin 97 oy aldı.

-Yılmaz'ın öz geçmişi

Yılmaz, 1960 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mucur ve Kırşehir'de tamamlayan Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. 1990-1999 yılları arasında Mucur Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yaptı. 1999-2002 yılları arasında BBP'den Mucur Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz, 2002-2009 yıllarında AK Parti'den Belediye Başkanlığına seçildi.

Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

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