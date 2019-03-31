Kırşehir'in Mucur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atılgan Yılmaz kazandı.
Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Atılgan Yılmaz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Atılgan Yılmaz 4 bin 75, MHP
adayı Hasan Hüseyin Köşker
4 bin 20, İYİ Parti
adayı Umut Şahin
97 oy aldı.
-Yılmaz'ın öz geçmişi
Yılmaz, 1960 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mucur ve Kırşehir'de tamamlayan Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kooperatifçilik Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. 1990-1999 yılları arasında Mucur Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yaptı. 1999-2002 yılları arasında BBP
'den Mucur Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz, 2002-2009 yıllarında AK Parti'den Belediye Başkanlığına seçildi.
Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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