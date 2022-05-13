Kırşehir Kitap Günleri, 200 yayıncı ve 50 yazarı ağırlıyor - Son Dakika

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Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitap Günleri" fuarı başladı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Kitap Günleri ile Kırşehir'de ihtiyaç duyulan bir organizasyonu daha yeniden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl düzenledikleri fuarın yoğun ilgi gördüğünü belirten Ekicioğlu, "Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz. Bu tür fuarlar kültürel gelişimimiz ve gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşımaktadır. Buradan tüm Kırşehirli hemşerilerimizi fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu, fuar etkinlikleriyle ilgili duyuruların belediyenin internet sitesinden günlük olarak yapılacağını kaydetti.

Söyleşi ve imza günlerinin de düzenleneceği fuarın açılışına öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

22 Mayıs'ta sona erecek Kırşehir Kitap Günleri'ne yaklaşık 200 yayıncı ve 50 yazar katılıyor.