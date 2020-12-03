Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık yöntemle aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.