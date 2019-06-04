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Kırşehir protokolü bayram namazı sonrası bir araya geldi

43 dakika önce

Ramazan ayının sona ermesinin ardından Kırşehirliler, Ahi Evran Caminde Bayram namazı sonrası bir araya geldi.

Kırşehir protokolü bayram namazı sonrası bir araya geldi, System.String[]
Ramazan ayının sona ermesinin ardından Kırşehirliler, Ahi Evran Caminde Bayram namazı sonrası bir araya geldi.

Tüm İslam coğrafyasını ortak bir ruhla kaynaştıran Ramazan Bayramı nedeniyle Ahi Evran Külliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Ahi Evran Camiinde kılınan bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali İbrahim Akın, Milletvekilleri Metin İlhan, Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu,İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ile siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Kırşehir protokolünün çocuk yuvası ve görevde olan kamu personellerini ziyaret edildi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel
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