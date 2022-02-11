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Kırşehir Valisi Akın BİLSEM'i ziyaret etti - Son Dakika

Kırşehir Valisi Akın BİLSEM'i ziyaret etti

11.02.2022 10:47
Kırşehir Valisi Akın BİLSEM'i ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Akın, ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve BİLSEM Müdürü Musa Sargın'dan bilgi aldı.

Atölyelerde öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Akın, yürütülen projeleri inceledi.

Akın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerin Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğretmenleri öncülüğünde aldıkları eğitimle bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulduğunu ifade etti.

Merkezde eğitim gören yetenekli ve zeki öğrencilerin bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Bilim ve sanat merkezleri yapılan değerlendirmeler sonucunda eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin kabiliyetlerini ve özgüvenlerini geliştirme imkanına kavuştuğu eğitim kurumudur. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz burada genel yetenek, resim, müzik, dijital tasarım, robotik kodlama, teknoloji, yabancı dil, zeka oyunları gibi birçok alanda eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bizler de ilimizdeki eğitim kalitesini daha da artırarak çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayretindeyiz."

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İbrahim Akın, Yusuf Demir, Kırşehir, BİLSEM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın BİLSEM'i ziyaret etti - Son Dakika


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