Kırşehir Valisi Demiryürek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Kırşehir Valisi Demiryürek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırşehir Valisi Demiryürek, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
13.01.2026 15:33
Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. 2025'teki önemli olayların fotoğraflarının yer aldığı yarışmada, Gazze'deki açlık manzaralarını yansıtan karelere özel bir vurgu yaptı. Demiryürek, seçtiği fotoğraflarla insanların yaşadığı dramı ve günlük yaşamın güzelliklerini öne çıkardı. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam ediyor ve katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Demiryürek, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafına oy veren Demiryürek, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğraflarını tercih eden Demiryürek, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı karelere oy verdi.

Vali Demiryürek, AA'nın geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasındaki tüm fotoğrafların birbirinden güzel ve çarpıcı olduğunu söyledi.

"Gazze: Açlık" kategorisine dikkati çeken Demiryürek, "Bu yıl çok zorlandığımız, bizi yeniden acılara gark eden Gazze'deki insanlık dramı oldu. Özellikle açlık konusu işlenerek seçilen fotoğraflarda orada yaşanan büyük insanlık trajedisine tanık olduk. İsrail'in yaptığı büyük zulmü, soykırımı bir kez daha fotoğraflarla da olsa görmek, hepimizi derinden etkiledi. Bu zulmün durması için dünyaya bir kez daha çağrı yapıyoruz." dedi.

Demiryürek, spor kategorisinde Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluğu oyladığını belirterek, "Günlük Hayat kategorisinde çocuğun dünyanın neresinde olursa olsun, umudu ve sevinci temsil ettiğini gösteren Mısır'daki kareyi seçtik. 2025 yılında ülke genelinde orman yangınları canımızı çok yaktı, tabiatımızı tahrip etti. Yangınlarla mücadele eden kahraman ormancılarımızdan şehitler verdik, onların anısına da bir kardeşimizin orman yangınıyla mücadele esnasında çekilmiş fotoğrafını da oyladık." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Murat Sefa Demiryürek, Anadolu Ajansı, Güncel, Gazze

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Demiryürek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Demiryürek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
