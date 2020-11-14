Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat! - Son Dakika

Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat!

14.11.2020 11:28
Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat!, System.String[]

Kış mevsiminin gelmesi ile soğuk havaların kendisini göstermeye başladığı Eskişehir'de ayakkabıların bakıma olan ihtiyacı artsa da ucuz olduğu için imitasyon ayakkabıları tercih eden vatandaşlar bakımları aksatıyor.

Kış mevsiminin gelmesi ile soğuk havaların kendisini göstermeye başladığı Eskişehir'de ayakkabıların bakıma olan ihtiyacı artsa da ucuz olduğu için imitasyon ayakkabıları tercih eden vatandaşlar bakımları aksatıyor.

Ayakkabı sektörünün tecrübeli isimleri, kaliteli bir ayakkabı almak için yüzlerce liranın gözden çıkarılması gerektiğini söylerken satın alınan ayakkabılara iyi bakılması gerektiğinin altını çizdi. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan tamirciler her ayakkabının kendine göre bir bakım çeşidi olduğunu belirtirken, taklit ürünü olan ayakkabıların ucuz fiyata satılmasının insanları yanlış yönlendirdiğini belirttiler. Ayak sağlığının oldukça önemli bir konu olduğu bilinirken, gün boyu giyilen ayakkabıların bakım ve onarımlarının gerekliliği vatandaşlar tarafından göz ardı ediliyor. İnsanların ayakkabıyı satın alırken iyice araştırıp ona göre hareket ettiğini belirten Eskişehir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nejat Madenoğlu, bu özenin bakım konusunda da devam etmesi gerektiğini söyleyerek konu hakkındaki açıklamalarda bulundu.

"Deri ayakkabıları saklamak çok önemli"

Madenoğlu, ayakkabı almada gösterilen dikkatin saklamada göstermediğini dile getirdi. Madenoğlu, "Her ayakkabının kendine göre bir saklanma şekli var. Bilhassa deri ayakkabıların, giyilmedikleri zaman kalıba konulmaları, belli boya cinsleriyle muhakkak boyanmaları ve saklanmaları gerekiyor. Deri kendi kendine çeker, kalıp bozulur, büzüşür. Bozulduktan sonra da ayakkabı rahat olmaz. Bez ayakkabıların bakımı ayrı, süetlerin bakımı ayrı oluyor. Bunların da çeşitli boyaları var. Onları da isteyenlere göre veriyoruz. Arabamıza bakıyoruz, ayakkabılarımıza bakmıyoruz. Arabanın bakımı geldiği zaman yaptırıyoruz. Ayakkabının bakımı o kadar pahalı bir şey değil ama yaptırmıyoruz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kalıp ve giyerken çekecek kullanmak en ideali. Deri ayakkabıları saklamak çok daha önemli. Bezler hiç olmazsa kendilerini koruyabiliyor ama deri ayakkabılar hava aldıkları için, kösele ayakkabılar kuruduğu zaman şekil bozukluğu yaptığı için muhakkak kalıpta bekletilmesi gerekiyor" dedi.

"Mantar oluşumunu tetikliyor"

Taklit ayakkabıların deri gibi olmadığı ve rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini söyleyen Madenoğlu bakımların aksatıldığı durumlarda pek çok hastalığa davetiye çıktığını ifade etti. Madenoğlu, "İmitasyon ayakkabılar deri gibi değil, muhakkak rahatsızlık yapıyor. Ortopedik rahatsızlık ve hava almaması dolayısıyla mantar oluşumunda da çok etkili. Bu yüzden o ayakkabıların altına destekli ortopedik tabanlıklar veriyoruz. Biraz rahatlasınlar diye. Ama mümkün olduğu kadar onlardan kaçınmak lazım. Ucuz olduğu için bakımını yapmıyoruz. Yırtılınca atarız diyoruz ama ayaklarımızı mahvediyoruz. Bunu önlemek için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kötü ayakkabılar zaten çok ucuz fiyatlara satılıyor, iyi ayakkabılar da çok pahalı. Bu yüzden aldığımız ayakkabıyı birkaç sene giyelim., bakımını yapalım ki bize faydası olsun, zararı dokunmasın. Ama uyduruk bir ayakkabı aldığımızda 6 ay sonra dayanmıyor, paramparça oluyor. Hem hiçbir işe yaramıyor hem de ayaklara zarar veriyor. İyi mal, iyi hizmet her zaman için doğru olanıdır" diye konuştu.

"Tamir işleri azaldı"

1980 yılından beri ayakkabı tamirciliğiyle uğraşan Nurettin Kara da konu hakkında konuştu. Şimdiki ayakkabıların çok yüksek oranda spor ayakkabı olduğunu belirten Kara, "Önceden plastiği aldığımızda günde 2 plaka kesiyorduk. Şimdi ise plakayı aldığımız tarihi unutuyoruz. Ayakkabılar imitasyon olduğu için tabanı da kırılsa çöpe atılıyor. İmitasyon ayakkabı ne sorun çıkartır, ufak tefek sorunlar. Tamir edilecek bir şey yok. 40-50 liraya ayakkabı tamir ettiriliyor ama piyasada otuz liraya ayakkabılar var. İnsanlar genelde ucuz olduğu için kalitesiz olsa bile onu tercih ediyor. O yüzden tamir olayı eskiye göre biraz daha yavaş" diyerek işlerinin azaldığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat!
Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat!
Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat!
Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat!
Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat!

Eskişehir, Mantar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış aylarında ayakkabı bakımına dikkat! - Son Dakika


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