Kış Bakımları Hayati Öneme Sahip

Uzmanlar, kış aylarının ve dondurucu soğukların yaşandığı şu günlerde araçlara gerekli bakım yapılmadığında insan hayatının tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Araçlara kışlık bakımların mutlaka yaptırılması gerektiğini belirten uzmanlar, kış aylarında antifriz bakımı yapılmadığı takdirde araçlarda ciddi hasarlar meydana gelebileceğini ifade etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde servis bakım ustası Mehmet Rim, "Kış aylarında soğuk havalarda eksi 10 ve üzeri derecelerde arabada antifriz olmazsa arabanızın motoru donar ve çatlar. Hortumlar donar marşa bastığınızda bir tarafı mutlaka patlatır. Yaz kış demeden aracınızda antifriz mutlaka olmalıdır. Bunlar yapılmazsa insan sağlığı tehlikeye girer. Hem malınızın hem cebinizin tehlikeye girmemesi için kışlık bakımlarınızı mutlaka yaptırın. Yine kış aylarında el freninizi çekmeyin, arabayı 3 ya da 5. viteste bırakın ki el freni donmasın. Bunu yapmazsanız donmadan dolayı aracınızı hareket ettiremezsiniz" diye konuştu. - BURSA