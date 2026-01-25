Kış Bakımları Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kış Bakımları Hayati Öneme Sahip

Kış Bakımları Hayati Öneme Sahip
25.01.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, kış aylarında araç bakımının önemine dikkat çekerek antifriz eksikliğinin zararlı olacağını belirtti.

Uzmanlar, kış aylarının ve dondurucu soğukların yaşandığı şu günlerde araçlara gerekli bakım yapılmadığında insan hayatının tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Araçlara kışlık bakımların mutlaka yaptırılması gerektiğini belirten uzmanlar, kış aylarında antifriz bakımı yapılmadığı takdirde araçlarda ciddi hasarlar meydana gelebileceğini ifade etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde servis bakım ustası Mehmet Rim, "Kış aylarında soğuk havalarda eksi 10 ve üzeri derecelerde arabada antifriz olmazsa arabanızın motoru donar ve çatlar. Hortumlar donar marşa bastığınızda bir tarafı mutlaka patlatır. Yaz kış demeden aracınızda antifriz mutlaka olmalıdır. Bunlar yapılmazsa insan sağlığı tehlikeye girer. Hem malınızın hem cebinizin tehlikeye girmemesi için kışlık bakımlarınızı mutlaka yaptırın. Yine kış aylarında el freninizi çekmeyin, arabayı 3 ya da 5. viteste bırakın ki el freni donmasın. Bunu yapmazsanız donmadan dolayı aracınızı hareket ettiremezsiniz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış Bakımları Hayati Öneme Sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 09:57:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kış Bakımları Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.