Kış bitti, Palandöken
'de kar bitmedi
Palandöken'de Nisan ayında kayak keyfi ERZURUM - Dünya'nın ve Türkiye
'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi
'nde kar keyfi Nisan ayında da devam ediyor.
Türkiye'nin sahil kentlerinde bahar mevsimi etkisini gösterirken Doğu'da ve Erzurum
'da hala kar keyfi yapmak mümkün.
Hafta sonunu değerlendiren Erzurumlu kayak severler Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan pistlerde, kayak, kızak ve snowboard yapmanın tadını çıkarıyor.
Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi'nde, Nisan ayı olmasına rağmen hala kayak yapılabiliyor.
Kayak, kızak ve snowboard takımlarıyla Palandöken'e gelen vatandaşlar Nisan ayında dahi kayak yapma imkanı olduklarını belirterek, "Erzurum'u çok seviyoruz, Türkiye'ye yaz geldi biz burada kayak yapma imkanına sahibiz çok mutluyuz. Palandöken'de bir kaç güne kadar sezon kapanacak. Bizde senenin son demlerini kaçırmadan yaşayalım istedik" diye konuştu.