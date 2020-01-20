Kış gecelerinin vazgeçilmez kültürü:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çoğunluğu esnaftan oluşan 30 kişilik grup, 15 yıldır kış günlerinde "yaren gecesi" adı altında düzenledikleri programlarda ilçeye özgü halk oyunları, orta oyunları ve kılıç kalkan gösterilerini yaşatmaya çalışıyor.

Kültür evinde yaşatılmaya çalışan yaren gecelerine katılan misafirler, yöresel müziklerle hem unutulmaz vakit geçiriyorlar hem de sergilenen orta oyunlarla eğleniyorlar.

Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaren kültürünün çok eskilere dayanan bir geçmişinin olduğunu söyledi.

Elektriğin olmadığı yıllarda ilçedeki köy odalarında yaren kültürünün yaşatıldığını dile getiren Çavuş, "Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Benim dedem bu tür gecelere giderdi. O zamanlarda sıra gezmeleri olarak adlandırılırdı. Televizyon olmadığı için bu tür etkinlik ve sosyal faaliyetler evlerde olurdu. Televizyon, internet ve telefonun kültürümüzü esir alması ile maalesef bu gelenek yok olup gitmişti. Biz dernek olarak 2006 yılında faaliyetlerimize başladık. Sandıklı'nın bu kültürünü tekrar canlandırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 15 yıldır hala ilk günkü şevk ve aşkla bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim esas hedefimiz bunu kuşaktan, kuşağa aktarmak. Bu kültürün sürdürülebilir olması için bu gerekli." dedi.

-"Yaren gecesi, özellikle kış gecelerinde düzenleniyor"

Çavuş, yaren kültürünü, İçişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği projeleri kapsamında gençlere aşılamaya çalıştıklarını ve gençlerin arasından da 20-25 kişilik bir kurduklarını anlattı.

Yaren gecelerinin özellikle kış aylarında tadının çıktığını aktaran Çavuş, "Bu geleneği eskiden yapan insanlar, esnaf, çiftçi tarımla uğraşan insanlar. Genellikle kış aylarında elleri boş olduğu için bu etkinlikler yapılıyor. Biz de aynen o dönemlerde olduğu gibi kış gecelerinde bu geleneği devam ettiriyoruz. Askere gidecek kardeşlerimize de bugün 'yaren gecesi' düzenledik. Şubat ayı içerisinde askere gidecek gençlerimizi misafir ettik. İnşallah burunları kanamadan görevlerini yapar ve gelirler." diye konuştu.

İlçeye bağlı Akharım beldesindeki askere gidecek gençler, moral ve motivasyon için davet edildikleri yaren gecesinde keyifli vakit geçirdi.