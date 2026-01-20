Kış Koşullarında Yaban Ördeği Kurtarıldı - Son Dakika
Kış Koşullarında Yaban Ördeği Kurtarıldı

Kış Koşullarında Yaban Ördeği Kurtarıldı
20.01.2026 13:20
Çatalzeytin'de bitkin düşen yaban ördeği, kafe sahibi tarafından kurtarılıp doğaya bırakıldı.

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde kış koşullarında bitkin düşerek kafenin bahçesine düşen yaban ördeği, sobanın kenarında ısıtılıp beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

Soğuk havanın etkisiyle bitkin düşen yeşil başlı yaban ördeği, ilçe merkezindeki kafenin bahçesindeki tel örgülere çarparak karla kaplı zemine düştü. İşletme sahibi Tamer Çetin, tekrar havalanamayan ördeği fark etti. Çetin, bitkin haldeki ördeği alarak, kafeye götürdü. Sobanın yanında ısıtılan yaban ördeğine yiyecek verildi. Bir süre sonra kendine gelen ördek, Çatalzeytin Ördekli Park'tan doğal yaşam alanına bırakıldı. Yaban ördeği uçarak kısa sürede gözden kayboldu. O anlara ait görüntüler, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

'SOĞUK HAVALAR CANLILARI ZORLUYOR'

İşletme sahibi Tamer Çetin, ördeğin düştüğünü fark edince dışarı çıktığını belirterek, "Çok alçaktan uçuyordu. Zannediyorum bitkinlikten kafemizin bahçe telleri fark edemedi ve çarparak kaldırıma düştü. Düştüğünü görünce yanına gittim. 'Yarası var mı' diye kontrol ettim. Herhangi bir yara almamıştı ama çok bitkindi. Kucağıma alıp biraz sevdikten sonra kafeye götürdüm. Sobanın yanında iyice ısıttım. Sonra biraz ekmek verdim. Kendisine geldi, gücünü topladı. Daha sonra da sevdiklerinin yanına gitmesi için Ördekli Park'tan tekrar doğaya saldım. Hayvanların da bizler gibi yardıma ihtiyacı olabiliyor. Bu soğuk havalarda doğadaki canlıların yaşam mücadelesi çok daha zor oluyor. Bizler için küçük bir yardım, onlar için hayata tutunmak anlamına gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kış Koşullarında Yaban Ördeği Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kış Koşullarında Yaban Ördeği Kurtarıldı - Son Dakika
