Kış öncesi son kanyon sefası - Son Dakika

Kış öncesi son kanyon sefası

30.10.2020 08:08
Kış öncesi son kanyon sefası, System.String[]

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), sezonun son sulu kanyon yürüyüşü etkinliğini Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Cocakdere'de düzenledi.

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), sezonun son sulu kanyon yürüyüşü etkinliğini Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Cocakdere'de düzenledi.

Bolkar dağları milli park sahası içerisinde gerçekleşen 12 kilometrelik patika, orman ve dere içi yürüyüşüne Mersinli doğaseverler de katıldı. Orman dokusu, görsellik ve buz gibi akan Piynarlıbük Deresi'nde yürüyen doğa tutkunları sezonun son sulu parkurunda derede oluşan doğal havuzların serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Dere geçişlerini ip emniyeti yardımıyla yapan doğaseverler hem adrenalin yaşadı hem de kanyon görüntüsüne hayran kaldı. 4 saatlik bir yürüyüşün ardından mola yerinde yorgunluk gideren kulüp üyeleri, doğayla baş başa kalmanın keyfini yaşadı.Sezonun son sulu parkur etkinliğini tamamladıklarını belirten Kulüp Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, "Bundan sonraki gezilerimiz kültür, tarih ve doğa yürüyüşleri şeklinde olacak. Aslında günlük hayatta yaşadığımız birçok stresten kurtulmanın yegane yolu doğayla baş başa kalabilmektir. Biz bunu yapıyoruz ve tüm doğaseverleri dağlarımızda, ormanlarımızda dolaşarak oksijen tazelemeye davet ediyoruz" dedi.


Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası
Kış öncesi son kanyon sefası

Su Sporları, Çamlıyayla, Mersin, Kanyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kış öncesi son kanyon sefası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çatı katında çıkan yangında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam mücadelesi veriyor İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici
Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız Karabağ'ın sözde eski Savunma Bakanı Karapetyan: Savaş artık Şuşa'nın kalelerinde yaşanıyor, yardımsız kalmışız         
07:24
İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi İYİ Parti'de yeni kriz! Disipline sevk edilen Ümit Özdağ, Bahadır Erdem'in FETÖ paylaşımları üzerinden partiyi eleştirdi         
00:50
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
21:47
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı         
20:50
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 08:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış öncesi son kanyon sefası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei