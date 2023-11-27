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Kış uykusuna yatamayan ayılar, günübirlikçilere saldırdı... O anlar kamerada - Son Dakika

Kış uykusuna yatamayan ayılar, günübirlikçilere saldırdı... O anlar kamerada

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen günübirlikçilere saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Ayılar daha sonra bölgedeki restoran sahipleri tarafından ekmekle beslendi.

27.11.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:16
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Kış uykusuna yatamayan ayılar, günübirlikçilere saldırdı... O anlar kamerada

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen günübirlikçilere saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Ayılar daha sonra bölgedeki restoran sahipleri tarafından ekmekle beslendi.

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan'da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.

Ormandan Sarıalan'daki yerleşim bölgesine gelen ayı ailesi yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Diğer yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyle yediler.

Kaynak: İHA

Sarıalan, Uludağ, kar, Hayvanlar, Güvenlik, Doğa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kış uykusuna yatamayan ayılar, günübirlikçilere saldırdı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kış uykusuna yatamayan ayılar, günübirlikçilere saldırdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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