KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika
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KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ

12.04.2022 16:47

TUNCELİ'de kış uykusundan uyanan bozayı yavruları, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından birbirleriyle oynarken görüntülendi.

TUNCELİ'de kış uykusundan uyanan bozayı yavruları, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından birbirleriyle oynarken görüntülendi.

Tunceli'de aralık ayında başlayan kar yağışı nisan ayının ilk günlerine kadar devam etti. Yaban hayatı ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Pülümür Vadisi'ndeki karlar erimeye başladı. Mağaralarda kış uykusuna yatan bozayılar da uyanarak, yiyecek bulmak için dışarı çıktı. Yaban hayatını fotoğraflamak üzere vadiye gelen Muzaffer Akyüz, bozayı yavrularını birbirleriyle oynarken görüntüledi.

'UYKUDAN UYANDIKLARI İÇİN TEHLİKELİ OLUYORLAR'

Kış uykusundan uyanan ayıların tehlikeli olduğunu belirten Muzaffer Akyüz, "Pülümür Vadisi'ne yaban hayatını fotoğraflamak için gittim. Yaklaşık 5 yıldır yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyorum. Vadide gezerken anne ve 3 yavru bozayıyı fark ettim. Yavru ayılar oyun oynuyordu. O renkli anları hem fotoğrafladım hem de video ile kayıt altına aldım. Ayıların bu durumu ne kadar tatlı görünse de kış uykusundan uyandıkları için tehlikeli oluyor. Vadide gezen arkadaşlar lütfen ayılara dikkat etsin" dedi.

KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ
KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ
KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ
KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ
KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ

YORUMLAR
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Kış uykusundan uyanan bozayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi Kış uykusundan uyanan bozayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi Çatıya intihar etmek için çıkan şahsı görüntülemek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı Çatıya intihar etmek için çıkan şahsı görüntülemek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYI YAVRULARINI BİRBİRLERİYLE OYNARKEN GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika
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