Kış yaklaşırken araçlara bu bakımlar şart - Son Dakika

Kış yaklaşırken araçlara bu bakımlar şart

24.10.2020 12:46
Kış yaklaşırken araçlara bu bakımlar şart, System.String[]

Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan hijyen, beden, ev ve iş yeri kadar otomobilleri de yakından ilgilendiriyor.

Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan hijyen, beden, ev ve iş yeri kadar otomobilleri de yakından ilgilendiriyor. Araç bakım ve koruma üzerine hizmet veren Ziebart, kış yaklaşırken araç bakımında alınması gereken önlemleri açıkladı.

En fazla zaman geçirilen kapalı alanların başında otomobiller geliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde araçlarda gerekli hijyen önlemlerinin alınması şart. Araçlara grip aşısı yapılması gerektiğini anlatan araç bakım ve koruma firması Ziebart, öncelikle antibakteriyel temizlik yöntemiyle aracın hijyenik hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Koltukların, kapı içlerinin, tavan ve taban döşemelerinin, ön göğüs, torpido ve bütün plastik akşamların bagaj içi anti bakteriyel detaylı temizlik ürünleriyle temizlenerek dezenfekte edilmesinin önemine değinen Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven, "Bütün bu işlemlerde uygulama yapılan alanın özeliğine uygun olarak tasarlanmış ve patentli Ziebart ürünleri kullanılır" uyarısında bulundu.

"SONRAKİ ADIM KLİMA DEZENFEKSİYONU"

Araç klimalarının içinin tam bir virüs yuvası olduğunu belirten Bahadır Güven, "Bakteriler, mantarlar, küfler ve kötü koku. Korona salgını ortaya çıkmadan önce klima kaynaklı ölümler konusunda Dünya Sağlık Örgütü uyarılar yapmıştı. Koronavirüs salgınıyla birlikte artık araç klimalarının hijyeni daha da önem kazandı. Aracınıza virüs taşıyan birinin binmesi, virüsün klimanızın iç kısımlarına yerleşmesi ve araca binen herkese virüsün bulaşması anlamına gelir. Ziebart teknisyenlerince geliştirilen CO-GO adlı dezenfeksiyon yöntemi klima kanalları içerisinde dolaşarak tüm virüs, bakteri ve mantarları etkisiz hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

"CİLDİMİZ GİBİ OTOMOBİL BOYASI DA SOĞUKTA ZARAR GÖRÜR"

Kış ayları otomobilin dışının en çok yıprandığı dönemler olduğu belirten Güven, "Yağmur, kar, buz bu süreçte boya yüzeyinde ağır tahribatlar veriyor. Üstelik iklim değişikliği dolayısıyla sık sık ortaya çıkan süper hücre gibi felaketlere artık daha sık rastlanacak. Araçların yüzeyinde oluşan her türlü hasar, aracın ikinci el satış değerini düşürüyor. Dünyada araç bakım ve koruma sistemlerinde otorite kabul edilen Ziebart, kış girmeden önce araç kaportaları için seramik kaplama ve boya koruma filmi tavsiye ediyor" uyarısında bulundu.

Ziebart Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Güven son olarak, "Dünyada boya koruma endüstrisinin en üst standart olarak kabul ettiği ürün Diamond Gloss olumsuz faktörlere karşı aracınızı nano teknolojisiyle koruma altına alıyor. Z-Gloss Seramik Kaplama ve Z-Shield Boya Koruma Filmi, dünyada ulaşılan en iyi standartlar olarak araçlarınızı hem kış hem de yaz şartlarına karşı koruma altına alıyor" dedi.


Kış yaklaşırken araçlara bu bakımlar şart
Kış yaklaşırken araçlara bu bakımlar şart

Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kış yaklaşırken araçlara bu bakımlar şart - Son Dakika

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