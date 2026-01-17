Kış Yüzme Maratonu\'nda Kuraklık Vurgusu

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 20. kez gerçekleştirilen Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, yoğun katılımla başlarken yüzücüler bu yıl kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar.

Bu yıl 20. kez düzenlenen Datça Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu bugün başladı. Datça'nın Kumluk Plajı'nda gerçekleştirilen maratona, sporcular yoğun katılım gösterdi. Türkiye dahil 12 ülkeden sporcunun katıldığı maratonda mücadele eden yüzücüler, bu yıl kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar. Yaklaşık 550 sporcunun yer aldığı maratonda bin 500 ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda mücadele edildi.

Tüm sporculara başarılan dileyen Datça Kaymakamı Murat Atıcı, "O kadar güzel bir ülkemiz var ki, Doğu da karla mücadele en Batı da burada 20.'sini düzenlediğimiz Kış Yüzme Maratonu'muzu yapıyoruz. Gerçekten her sene katlanarak gidiyor. Bu süreçte en başta siz sporcularımıza, hakemlerimize, komitemize, bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Her sene katlanarak artan bu sporcu sayımızda da inşallah binlere ulaşacağız. Uluslararası hale geldi. Daha da iyi olması için elimizen geleni yapacağız. İnşallah kazasız, belasız yarışlar olur. Gelmişken Datça'nın güzel koylarını da gezmeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Alkışlar eşliğinde açık denizlere dalan sporcular, kıyasıya rekabet ederken bin 500 metrelik kısa parkuru kadınlar kategorisinde Eda Savcıgil, erkekler kategorisinde ise Emre Öztürk ilk sırada tamamladı. 5 bin metrelik uzun parkurda ise kadınlar kategorisinde Sıla Pazen, erkekler kategorisinde ise Mark Shrom birinci oldu.

Gün boyu devam edecek yarışlar sonunda dereceye giren sporculara akşam düzenlecek olan törenle madalyaları takdim edilecek.