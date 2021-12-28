"Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film ve Senaryo Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Agah Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film ve Senaryo Yarışması"nın ödülleri, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen yarışma, bağımlılık, gönüllülük, çevre ve hayvan haklarının korunması temasıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan filmleri yönetmen İsmail Güneş, sinema yazarı Enver Gülşen, oyuncu Ali Nur Türkoğlu ve yönetmen, senarist Kubilay Erkan Yazıcı'da oluşan jüri değerlendirdi.

Yarışmada "Baba" kısa filmiyle Kaldiöz Rahimcan birinciliği, "Haymatlos" adlı filmiyle Mustafa Aydın ikinciliği ve "Memtevri" kısa filmiyle de Fatih Ertekin üçüncülüğü kazandı.

Senaryo alanında ise Yener Şentürk'ün kaleme aldığı "Tren" adlı filmin senaryosuna 5 bin Türk lirası ödül ve yapım desteği değer görüldü.

Ayrıca Murat Ürek'in yazdığı "Kararma" ve Mehmet Akif Güler'in "Bilemediğimiz Bazı Şeyler" isimli senaryolarına da yapım desteği verilecek.

Programda konuşan Agah Uluslararası Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kuyulu, yarışmanın bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirterek, "Büyük bir ilgiyle karşılanması hepimizi mutlu etti ve bir motivasyon kaynağı oldu. Çağımızın aktüel üç meselesine temas eden yarışma hakkaniyet, ehliyet ve titizlik içinde sürdürülürken yarışma süreci keyifli bir atmosfer oluşturdu. Türk sinemasının geleceği adına bir muhasebe yapma imkanı da sunan Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film ve Senaryo Yarışması'nı bir gelenek haline getirmeyi ve sinema kültürümüze katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.