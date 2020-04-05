Kısa film "Esinti" galasını online yaptı - Son Dakika
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Kısa film "Esinti" galasını online yaptı

6 saat önce

Sakarya'nın bir köyünde yaşayan Mehmet, eşi ve dört kızının hikayesi anlatıldığı "Esinti" adlı kısa filmin galası, çevrimiçi olarak internetten yapıldı.

Kısa film

Sakarya'nın bir köyünde yaşayan Mehmet, eşi ve dört kızının hikayesi anlatıldığı "Esinti" adlı kısa filmin galası, çevrimiçi olarak internetten yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak yapılmasına karar verilen galanın davetlileri, kendilerine özel gönderilen bağlantıdan filmi izledi.

Daha sonra telekonferans yöntemiyle bir araya gelen filmin ekibi, oyuncuları ve konuklar, festivallere gitmeye hazırlanan 20 dakikalık kısa film hakkında konuştu.

Yönetmen Yiğit Ege Yazar, online gala öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketinin Sakarya olduğunu ve küçüklüğünden beri köyünü ziyaret etmeyi çok sevdiğini söyledi.

Anneannelerinin çocukluklarına yaşadıklarını anlattıklarını belirten Yazar, "Aile bağlarıyla ilgili bir film yapma fikri kafamda daha önceden de vardı. Anneannemlerin hikayeleri de aklımda yer ettiginden bu ikisini harmanlayabileceğimi düşündüm." dedi.

Filmin bütçesi için bir miktar para biriktirdiklerini daha sonra bir fon oluşturup herkese bunu ulaştırdıklarını ve gönüllü olarak projeye katılmak isteyenlerle birlikte filmi çektiklerini anlatan Yazar, "Bütçemiz kısıtlıydı fakat gönüllü olarak yardım edenimiz oldukça çoktu bu sayede hiç bir profesyonellikten kaçmak zorunda kalmadık." ifadesini kullandı.

Gala gösterimi için festival yolculuğundan önce online olarak bir araya gelmek istediklerini ve ekibin de fikri beğenmesiyle filmin galasını online olarak gerçekleştirmeye karar verdiklerini aktaran Yazar, filme ilişkin "Filmde bir mesaj kaygımız yok. İzleyen herkesin bir mana bulması isteğindeyim, umarım başarılı oluruz. Bir ailenin yaşadıkları ve bağları hakkında ufak bir hikaye ve bir yaklaşım sadece." değerlendirmesini yaptı.

"Filmin bir sahibi olduğu çok net"

Kısa filmin oyuncuları arasında yer alan yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler, filmin bir sahibi olduğunun çok net olduğunu belirterek, "Bazı filmlerde, özellikle böyle prodüksiyonlu işlerde genç yönetmenler görüntü yönetmenine, yapımcıya veya rejiye kendilerini kaptırırlar ve iş onların olmaktan çıkar. Yiğit'in genç yaşına rağmen sinemadan edindiği ilk tecrübelerle bir tarz ortaya koyarak iyi işler yapabilecek biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Filmin tarzı, dili ve izleyiciye geçen bir duygusu olduğunu, eli yüzü düzgün temiz bir ortaya çıktığını vurgulayan Güler, "Yiğit, oyunculuk yapacaksa da yapsın ama yönetmenliği bırakmaması lazım. Bir tercih yapacaksa da kesinlikle yönetmenlik olmalı." ifadesini kullandı.

Online galaya bebeğiyle birlikte katılan eşi Yeşim Güler ise senaryo sürecinden çekimlere kadar yönetmenin gayretini gördüklerini belirterek, "Kolay şartlarda ortaya çıkan bir film değil. Hakikaten kendini, ne yapması gerektiğini bilen ve yapmak istediğini filme yansıtan bir yönetmenin filmi." diye konuştu.

"Derdini anlatması çok zor bir hikayen vardı"

Oyuncu Mehmet Usta, kısa filmlerde kısa sürede derdini anlatmanın önemli olduğunu belirterek, "Yönetmen için bu film derdini anlattıysa birinci tiki oraya atmak lazım. Çünkü bu senin ilk kısa filmindi." diye konuştu.

Filmde oynamaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Usta, "Buradaki özel ve biricik olan kısım şu, senin imkanların dahilinde yapabileceğin elinden gelen her şeyi yaptığını gördüm, derdini de anlattığını düşünüyorum. Ben filmi sevdim, başarılı da buldum. Allah bahtını açık etsin, bu senin için güzel bir giriş olmuş olsun." ifadesini kullandı.

Yönetmen Yiğit Ege Yazar'ın gelecekte çok iyi bir sinemacı olacağını düşündüğünü söyleyen Usta, "Derdini anlatması çok zor bir hikayen vardı. Filmi seyrettiğimde bana hikayenin derdini anlattığını düşündürdü, benim açımdan önemli olan bu." diye konuştu.

"Güzel bir birliktelik oluşturduk"

Oyuncu Vuslat Saraçoğlu, filmin ekibi olarak çok güzel bir birliktelik oluşturduklarını, iyi eserlerin başarısının arkasında yürek temizliği olduğunu ifade etti.

Bir eserde en önemli şeylerden birinin biricik olması ve başka bir şeye öykünmemesi olduğunun altını çizen Saraçoğlu, "Yönetmen sette de sonraki süreçte de filminin arkasında durmuş, başından sonuna kadar sahiplenmiş, bu benim çok hoşuma gitti. Yolun açık olsun Yiğit." şeklinde konuştu.

Filmin müziklerini yapan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, filmin öyküsünü çekilmeden önce dinlediğini anımsatarak, "Oyunculuklar bazen yazarın yazdığının yönetmenin hayal ettiğini üstüne çıkabilir, bazen çok altında kalabilir, bazen de ancak bir vasat yakalanabilir. Filme hakimiyet ve özen hissediliyor, oyunculara da meseleyi doğru anlattığını bu yüzden istediğin verimi aldığını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Film hakkında

Yönetmenliğini ve senaryosunu ödüllü oyuncu ve genç yönetmen Yiğit Ege Yazar'ın yaptığı yapımın başrollerinde ünlü oyuncular Mehmet Usta ve Vuslat Saraçoğlu yer alıyor.

Abdülhamit Güler, İrem Var, Feyza Ahmetoğlu, Ayşe Sena Soytürk ve Yağmur Ölmez'in de oyuncular arasında bulunduğu 20 dakikalık kısa filmin görüntü yönetmenliğini Gürol Beşer, yardımcı yönetmenliğini Şüheda Yıldız, müziklerini ise Ali Nuri Türkoğlu üstleniyor.

Filmde, Sakarya'nın bir köyündeki Anadolu evinde yaşayan Mehmet, eşi ve dört kızının hikayesi anlatılıyor.

Yönetmen, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:44 Kaynak: AA

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