Kısa vadeli teknik adam: Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa, futbol dünyasının en ünlü teknik direktör biri. Arjantinli teknik adam, takımlarına oynattığı futbolla her zaman dikkatleri üzerine çekti.

Marcelo Bielsa, futbol dünyasının en ünlü teknik direktör biri. Arjantinli teknik adam, takımlarına oynattığı futbolla her zaman dikkatleri üzerine çekti. Ancak Bielsa’nın kulüp takımlarındaki antrenörlük maceraları çok uzun sürmüyor.



63 yaşındaki futbol adamı, teknik direktörlük macerasına 1992 yılının ocak ayında memleketi Arjantin’de, Newell’s Old Boys’ta başladı. Bielsa, Newell’s’ta başladığı sezonu ve sonraki sezonu bitirerek takımdan ayrıldı.



Güney Amerikalının sıradaki durağı biraz daha kuzeydeydi. 1993-93 sezonuna Meksika’nın Atlas takımında başlayan teknik adam, orada da 1,5 yıl görev yaptı. Sıradaki durak yine Meksika’daydı. Bielsa, América takımındaki görevine 1995 yazında başladı ve 1996’nın mart ayında, yani sezon bitmeden takımdan ayrıldı.



1997-98 sezonuyla birlikte tekrar ülkesine dönüp Velez Sarsfield’in başına geçen Bielsa burada bir sezon boyunca çalıştı ve sezon sonunda görevini bıraktı.



Sıra eski kıtaya gelmişti. 1998-99 sezonunda İspanya’nın Espanyol takımında göreve başlayan Arjantinli teknik adam bu takımın başında yalnızca altı maça çıktı. Takım altı maçta yalnızca bir galibiyet alıp üç kez sahadan mağlup ayrılınca fatura Bielsa’ya kesildi.



Espanyol, Marcelo Bielsa’nın 2011 yılına dek çalıştıracağı son kulüp takımı oldu. Bielsa, Espanyol macerası biter bitmez, birkaç gün içinde Arjantin Milli Takımı’nın başına geçti. Bielsa’nın milli takım teknik direktörlüğü macerası 13 yıl sürecekti.



Arjantin Milli Takımı’nın başında 40 maça çıkan teknik adam, kariyerinin tek somut başarısını bu süreçte elde etti. 2004 Atina Olimpiyatları’nda Bielsa’nın teknik direktörlüğündeki; Carlos Tevez’li, Javier Saviola’lı, Javier Mascherano’lu Arjantin Milli Takımı altın madalyaya uzandı. Muhteşem bir 2004 yazı geçiren Arjantin, 2002 yazında; Dünya Kupası’nda ise gruplardan çıkamayarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Bielsa, Arjantin’in başında iki Copa America macerası yaşadı ve 2004’teki macerasında finale kadar yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu.



Eylül 2005’te Arjantin Milli Takımı’ndan ayrılan Arjantinli, Ağustos 2007’de bir başka Güney Amerika ülkesi Şili’nin milli takımının başına geçti. 2011 yılının şubat ayına kadar Şili’nin başında kalan ve 49 maça çıkan Bielsa, takımıyla 2010 Dünya Kupası’na katıldı. Güney Afrika’daki kupada gruplardan çıkmayı başaran Şili, ikinci turda turnuvaya veda etti.



Marcelo Bielsa’nın milil takımlar macerası, teknik adamın 2011-12 sezonunun başında İspanya kulübü Atletic Bilbao’yu çalıştırmaya başlamasıyla sona erdi. Arjantinli, Bilbao’daki ilk sezonunda ligi 10. tamamlamasına karşın takımını Avrupa Ligi’nde finale kadar çıkardı ancak finalde kazanan 3-0’la Atletico Madrid oldu. Takım, Bielsa’nın ikinci sezonunda hem Avrupa Ligi’nde gruptan çıkamayıp hem de ligde 12. olunca Bielsa’nın ikinci İspanya macerası sona erdi.



Sıradaki durak Fransa’nın en güneyiydi. 2014-15 sezonunun başında Marsilya ile imzalayan teknik direktör, buradaki ilk sezonunu Ligue 1’i dördüncü tamamlayarak bitirdi. Bielsa’nın 2015-2016 sezonunda Marsilya macerası yalnızca bir maç sürdü. Sezonun ilk maçında alınan Caen yenilgisi sonrası Marsilya ile Bielsa’nın yolları ayrıldı.



Güney Amerikalı, İspanya ve Fransa’nın ardından İtalya’ya gidiyordu. 2016 yazında Lazio ile sözleşme imzalayan Bielsa, yalnızca iki gün sonra yöneticilerle anlaşamadığı için yol yakınken anlaşmasını iptal etti.



2017-2018 sezonunda istikamet bu sefer Fransa’nın kuzeyi oldu. Sezona Lille’in başında başlayan Bielsa, 14 maçta sekiz galibiyet almasına karşın kasım ayının sonlarına doğru Fransa’dan bir kez daha ayrıldı.





Son durak: Leeds United





Marcelo Bielsa, geride bıraktığımız sezonun başında İngiltere Championship temsilcisi Leeds United ile sözleşme imzaladı. 2004 yılının mayıs ayından beri Premier Lig’den uzak kalan Leeds, Premier Lig’e dönmek için çareyi Arjantinli teknik adamda buldu. Taraflar arasında bir yıllık bir sözleşme imzalandı.



Leeds United, Marcelo Bielsa önderliğinde çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Zorlu Championship’e sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan takım, 18. ve 25. haftalar arası yedi maçlık bir galibiyet serisi de elde etti. Genel olarak iyi bir sezon geçiren Leeds United, sezonu lider Norwich City’nin 11 puan gerisinde 83 puanla üçüncü sırada tamamladı ve Premier Lig’e yükselmek için play-off oynama hakkı kazandı.



Play-offta rakip Frank Lampard’ın başında olduğu Derby County’ydi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak evine avantajla dönen Leeds, ikinci maçta kendi evinde rakibine 4-2 mağlup oldu ve Premier Lig hasretini en az bir yıl daha uzatmış oldu.



Sezonun bitmesinin ardından hem Leeds United hem de Marcelo Bielsa için gündem yola beraber devam edilip edilmeyeceğiydi. Taraflar oturdu, anlaştı ve 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.











Bielsa gelecek sezonu takımının başında tamamlar mı bilinmez ancak tamamlayacak olursa kendisi için bir kulüp takımının başında en uzun süre kalma rekorunu egale edecek. Leeds’in eski günlerine ve Premier Lig’e dönüp dönmeyeceğini ve Bielsa’nın ne kadar daha takımın başında kalacağını önümüzdeki sezonla birlikte göreceğiz.





Hazırlayan: Enes KANBUR

Haber Yayın Tarihi :

A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

11 yaşındaki kız annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı yumruklayarak kaçırdı

Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi!

Avrupa Liginde zafer Chelsea'nin