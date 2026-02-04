Kışın Zorluğuna Rağmen Jandarma Sahada

Jandarma Genel Komutanlığı, karla kaplanan Bayburt'ta, jandarma ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen devriye görevlerini sürdürdüğünü gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, Bayburt merkeze bağlı Kop köyünde görev yapan jandarma devriyesinin, kar ve soğuk havaya rağmen vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada olduğu vurgulandı, beyaza bürünen bölgede devriye ekiplerinin görev başındaki anlarına yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, "Beyaza bürünen Bayburt'ta huzurun rengi yine aynı. Jandarma devriyemiz, Bayburt Kop köyünde vatandaşlarımızın huzuru için sahada olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kış şartlarının etkili olduğu kentte, asayişin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. - BAYBURT