Son Dakika Haberleri: "Kişisel verilerin korunması kanunu" semineri
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"Kişisel verilerin korunması kanunu" semineri

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Kişisel verilerin korunması kanunu" ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından "Kişisel verilerin korunması kanunu" ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlen eğitim seminerine Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Darendelioğlu ve Serdar Öztürk, daire başkanları, birim müdürleri ve ilgili personelin yanı sıra Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler ile ilçe belediyelerinin ilgili çalışanları katıldı.

Seminerde siber güvenliği tehdit eden faktörler ve bu tehditlere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili geniş çaplı bilgiler verildi ve katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı.

Seminere konuşmacı olarak Siber Güvenlik Veri Koruma ve Teknoloji Birim Müdürü Erdem Gönenç, Kurumsal Eğitimci Erdi Uysal ve Bilişim Avukatı Batuhan Öneş katıldı.

Serdar Öztürk, Sekreter, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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