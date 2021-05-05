Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı - Son Dakika

Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı

05.05.2021 11:46

Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı Tam kapanmada çiçek ve fide satışlarında artış Evde stresten uzak kalmak isteyenler çiçek ve fide ekimine yöneldi Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan ve 17 gün sürecek sürecek tam kapanma döneminde stresten uzak kalmak isteyen vatandaşlar, çiçek...

Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı

Tam kapanmada çiçek ve fide satışlarında artış

Evde stresten uzak kalmak isteyenler çiçek ve fide ekimine yöneldi

KOCAELİ - Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan ve 17 gün sürecek sürecek tam kapanma döneminde stresten uzak kalmak isteyen vatandaşlar, çiçek ve fide dikimine yöneldi. Kazmayı küreği alanın fide almaya geldiği sera ve çiçekçiler ise ana baba gününe döndü.

Tam kapanma döneminde evlerinde kalan vatandaşlar, boş vakitlerini değerlendirmek ve stresten uzak kalmak için hobi uğraşlarına yöneldi. Boş vakitlerinde üretime yönelen vatandaşlar, balkonda saksılarda, hobi bahçelerinde, seralarında çiçek ve fide ekimine başladı. Tam kapanma dönemini üretime çevirmeyi hedefleyen vatandaşlar, fide ve çiçek satışı yapan alanlara olan talebi de arttırdı. Kapanma öncesi ve kapanma günlerinde çiçek ve fide alışverişini sürdüren vatandaşlar, kazma kürekleri ellerine alarak ekim ve dikime başladı. Fide ve çiçek satışı yapan iş yerleri ise artan satışlardan memnun olduklarını, talebe yetişmekte zorlandıklarını dile getirdiler.

"Burası ana baba günü gibi oldu"

Pandemi sürecinde, yasakların açıklandığı gün müşterilerin bağına, bahçesine ekmek için ürünlerin hepsinden alışveriş yaptıklarını belirten sera sahibi Muhammet Alkol, "Çiçekti, sebzeydi, meyve fidanıydı burası ana baba günü gibi oldu. İşlerimiz iyiydi. Şu an tam kapanmada da insanlar evinden çıkamıyor, evde oyalanmak için balkonda domates, biber, salatalık, sebze ekiyorlar. Bağı, bahçesi olan bağı bahçesinde ekiyor. İşlerimiz iyi Allaha şükür. Yoğun bir şekilde devam ediyor. En çok çiçek, sebze fidesi, meyve fidanı alan oldu. Hobi bahçesi yapanlar var evinde, balkonunda. Çiftçiler, arazi sahipleri meyve fidanları aldılar araçlar dolusu" dedi.

"Bahçemize bir şeyler ekip uğraşmak istiyoruz"

Çiçek ve fide ekerek zamanını değerlendirmek istediğini belirten Mustafa Kara isimli vatandaş, "Darıca'dan geliyoruz, Kandıra'ya gidiyoruz. Kandıra'da yerimiz var. Buradan bir şeyler alıp tarlamızda, bahçemize bir şeyler ekip uğraşmak istiyoruz. Çilek baktık, gül bakıyoruz, meyve ağaçlarından limon alacağım bir tane onları ekeceğiz işte kısmet olursa" dedi.

"Boş yatmak, dolaşmak insanı hastalık sahibi yapar"

Evinin önündeki bahçede sebze meyve yetiştirerek sağlıklı kaldığını söyleyen Hüseyin Çağman adlı vatandaş ise, "Pandemi sürecinde evde kaldık tabi kurallara uyuyoruz. Bizim burası ne kadar şehre yakın olsa da kırsal sayılır. Burada bahçemizi yapıyoruz. Ekiyoruz, biçiyoruz. Vakit geçirmek için bir şeylerle uğraşmak gerekiyor, aktif olmak gerekiyor. Boş vakitlerimizi geçirmek için pandemi sürecinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim babam 93 yaşında, devamlı elinde keser, çekiç, testere bir şeyler yapar. Çalışmak zaten sağlıktır. Ben bayağıdır evdeyim, evde kalınca daha iyi anladım çalışmamanın hastalık olduğunu çalışmak gerekiyor. Hareket etmek gerekiyor, bir şeylerle uğraşmak gerekiyor. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. Boş yatmak, dolaşmak insanı hastalık sahibi yapar. Bir insanın ömrü 80 seneyse çalışmayan insanın ömrü 60'a 70'e düşer. O yüzden herkese tavsiye ederiz. Pandemi sürecinde bilhassa çalışırsanız huzurlu olursunuz, çalışırsanız sağlıklı olursunuz.

Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı

Koronavirüs, Pandemi, Kandıra, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı - Son Dakika


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