Kısıtlama sonrası Caddebostan Sahili ıssız kaldı - Son Dakika

Kısıtlama sonrası Caddebostan Sahili ıssız kaldı
05.12.2020 11:16
Kısıtlama sonrası Caddebostan Sahili ıssız kaldı Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Caddebostan Sahili ıssız kaldı.
Kısıtlama sonrası Caddebostan Sahili ıssız kaldı
İSTANBUL - Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Caddebostan Sahili ıssız kaldı. Kısıtlama sonrası Boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla 81 ilde hafta sonunun tamamını kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbulluların hafta sonu yoğun olarak yürüyüş ve spor yaptığı Caddebostan Sahili ıssız kaldı. Kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen sahil havadan görüntülendi.
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