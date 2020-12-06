Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanlarını HAYDİ ihbarıyla beslediler - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) mobil uygulama üzerinden gelen ihbarla harekete geçen ekiplerce besleme çalışması yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sokak hayvanlarını da etkiledi. Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kalması sonucu sokak hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) isimli mobil uygulama üzerinden aldığı ihbar üzerine harekete geçerek sokak hayvanlarını besledi. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği üyeleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsü ve parkların yanı sıra kent sokaklarında sokak hayvanlarına mama götüren ekipler, besleme çalışması yaptı.