Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu üyeleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Gölcük Anıtpark'ta toplanan dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mama ve su bulmada sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına destek oluyor.

Platform başkanı Ramazan Korkut, yaptığı açıklamada, sokaktaki dostları için bir araya geldiklerini belirtti.

Korkut, yanlarında getirdikleri mamaları sokak hayvanları için uygun yere bırakacaklarını kaydetti.

Daha sonra sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı.