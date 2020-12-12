Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi - Son Dakika

Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi

12.12.2020 13:52

Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi Sivas'ta intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını delerek uçurumda intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3...

Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi

Sivas'ta intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı

SİVAS - Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını delerek uçurumda intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Yukarıtekke mezarlığı mevkiinde bulunan uçurumda meydana geldi. H.Ç. isimli genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek, uçurumda intihara kalkıştı. Genç, polis ekiplerinin kısa süren çalışmayla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. İkna edilen genç, Sivas Numune hastanesinde sağlık muayenesinden geçirilmesinin ardından polis karakoluna götürüldü. Gence, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi
Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi
Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi
Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi

Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi - Son Dakika


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