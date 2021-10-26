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Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı - Son Dakika

Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı

26.10.2021 10:04
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı

Eşini kıskanan Işık Y. adlı kadın, kocası Savaş Y.'nin sosyal medya hesaplarını karıştırmaya, mesajlarını okumaya başladı. Sonrasında kocasından habersiz telefonuna casusluk programı yükledi. Program sayesinde kocasının attığı her adımı takip eden genç kadın, bununla da yetinmeyip kocasının peşine dedektif taktı. Bir süre sonra takip edildiğini öğrenen Savaş Y., mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

İstanbul'da yaşayan Savaş Y., ve Işık Y., 2003 yılında evlendiler. Evlilikleri süresinde çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. Son yıllarda çift arasında anlaşmazlıklar meydana gelmeye başladı. İddiaya göre genç kadın Işık Y., eşi Savaş Y.'e karşı duyduğu kıskançlıktan dolayı telefonunu karıştırmaya başladı.

CASUSLUK PROGRAMI YÜKLEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İlk olarak eşinin sosyal medyasını ve mesajlarını sık sık kontrol eden Işık Y., iddiaya göre eşinden habersiz bir şekilde telefona casusluk programı yükleyerek adım adım takip etmeye başladı. Program sayesinde eşi Savaş Y.'e gelen tüm mesajları görebiliyordu. Aylarca bu şekilde takibini yürüten genç kadın bununla yetinmeyerek son hamlesini gerçekleştirdi.

EŞİNİN PEŞİNE DEDEKTİF TAKTI

Işık Y., 18 yıllık eşini takip ettirmek için dedektif arayışına girdi. Arayışının sonunda anlaşma sağladığı bir dedektifi eşinin peşine taktı. İddiaya göre dedektif Savaş Y.'i takip ediyor, fotoğraflarını çekerek Işık Y.'e iletiyordu. Eşini defalarca bu şekilde takıp eden kadın sonunda paçayı ele verdi. Çevredeki esnaf tarafından uyarılan Şavaş Y., takip edildiğini fark etti. Harekete geçti ve kontrolcü eşine boşanma davası açarak ''Dur'' dedi.

BOŞANMAK İSTİYOR

Dilekçesinde, eşi Işık Y.'e duyduğu sevgisinden dolayı bunca zaman yaptığı tüm güven dışı hareketleri görmezden geldiği ileri süren Savaş Y., peşine dedektif takılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu beyan etti. Boşanma davası açan genç adam ayrıca çocuklarının velayetini talep etti.

Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı

İstanbul, Boşanma, Savaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı - Son Dakika
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