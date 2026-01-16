Kışta Su Deposu Talebi Patladı

Karmod Plastik Grubu Satış Müdürü Selçuk Kaya, kış aylarında artan kuraklıklar nedeniyle su depolama tanklarına yönelik talepte artış yaşandığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, özellikle planlı su kesintilerinin görüldüğü şehirlerde talebin belirgin şekilde yükseldiğini, söz konusu talep artışı doğrultusunda üretimi artırmayı planladıklarını kaydetti.

Kaya, "Normalde kış ayları su deposu satışlarının düşük seyrettiği bir zaman dilimidir. Bu yıl tam tersi bir durum söz konusu. Bulunduğumuz dönemde talepler yaz aylarını bile aşan bir seviyeye ulaştı. Ankara, İzmir ve Yalova'da planlı kesintiler su depolarına olan talebi yükseltti. Su depolama tanklarına yoğun bir talep olunca firma olarak üretimi artırmaya yönelik planlamalara gittik." ifadelerini kullandı.

Planlı da olsa beklenmedik kesintilerin vatandaşı çözüm arayışına yönelttiğini aktaran Kaya, gelen taleplerin büyük bölümünün bodrum kat ve otopark alanlarında kullanım amaçlı olduğunu vurguladı.

Bina bodrumları girişi dar alanlar olduğundan özellikle buralara uyumlu 2 bin litre yeni nesil depolarının ilgi gördüğünü paylaşan Kaya, dükkan ve daire içi kullanımlar için 500, 750 ve 1000 litrelik boru tipi dikey polietilen depoların tercih edildiğini belirtti.

Su sorununa yönelik yağmur suyu hasadı depolarıyla sürdürülebilir çözümler sunduklarını da belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Uzmanların değerlendirmelerine göre bundan sonraki yıllarda yeni kuraklıkların yaşanması olası bir durum. Karmod olarak ürettiğimiz yağmur suyu hasadı depolama tanklarımızla soruna sürdürülebilir çözümler getiriyoruz. Toprak altı kullanımlara özel 5 bin litre ile 100 ton aralığında çok sayıda yağmur suyu hasadı depo modelimiz bulunuyor."