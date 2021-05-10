Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti - Son Dakika

Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti

10.05.2021 16:04

Survivor yarışmasıyla yıldızları parlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, sürpriz bir aşka yelken açmışlardı. Ancak ünlü çiftin birliktelikleri hayli kısa sürdü. Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesini anlattığı kitabı "Her Şeye Rağmen" isimli kitabında kullandığı ifadeler büyük yankı uyandırarak, çiftin arasını bozmaya yetti. Yaşananların ardından Nisa Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." dedi.

Survivor 2020 yarışmasında tanışan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı çiftinden kötü haber geldi. Bir süredir ilişkilerinde çalkantılı dönem geçiren çift ayrılma kararı aldı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurarak dostça ayrıldıklarını söyledi. Yağcı ve Bölükbaşı ilişkisinin neden bittiği ise ortaya çıktı.

"GENÇKEN BENDEN YAŞÇA BÜYÜK KADINLARI TAVLIYORDUM"

Çiftin ciddi giden ilişkisi Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesini anlattığı kitabı "Her Şeye Rağmen" yüzünden tepetaklak oldu. Yağcı'nın eski ilişkilerini detaylarıyla yazdığı kitapta, "Gençken benden yaşça büyük bir kadını tavlamaya çalıştığım çok olmuştur. O tatmin duygusu çok hoşuma gidiyordu. Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak" sözleri kısa sürede gündem oldu.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedenleri belli oldu

Bunu yüzlerce kişiye yaptığını söyleyen Barış Murat Yağcı kitabında sözlerine şöyle devam ediyordu: "Karşımdaki kadın benim için aklından 'Yüzü gözü düzgün, fiziği yerinde, dövmeleri ve tanınırlığı var, bu akşam onunla birlikte olacağım ve çok iyi geçecek' diye geçiriyor. Fakat ben planlarını bozup ona istediğini vermeyince sanki ona bir ders vermiş oluyordum." Bu sözleriyle kısa sürede gündem olan oyuncu için "Kendini beğenmiş","Ukala ve kadın düşmanlığı" yorumları yapıldı.

BARIŞ VE NİSA AYRILDI

Kitabın içeriği sosyal medyada adeta bir patlama yaratınca Nisa Bölükbaşı da aldığı ayrılık kararını açıkladı. Sosyal medya hesabından iki cümlelik açıklama yapan Bölükbaşı "Barış ile olan ilişkimizi saygı sevgi çerçevesinde noktalandırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedenleri belli oldu

BARIŞ MURAT YAĞCI KENDİNİ SAVUNDU

Olay büyüyünce Barış Murat Yağcı, paylaşılan sayfaların cımbızla seçildiğini ve söz konusu olayları gençlik hatası olarak anlattığını söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yağcı: "Hatalarımla, doğrularımla dürüst ve maskesiz olmayı seçtim. Bu kitap yanlışlar yapa yapa bulduğum yoluma okuyanları ortak etme amacındaydı" dedi.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedenleri belli oldu
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedenleri belli oldu
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılık nedenleri belli oldu
Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti

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Son Dakika Magazin Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (7)
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