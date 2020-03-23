(Kitlerin fotoğraflarıyla) ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ. - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Kitlerin fotoğraflarıyla) ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ. - Son Dakika

(Kitlerin fotoğraflarıyla) ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ.

6 saat önce

* Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

(Kitlerin fotoğraflarıyla) ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ., System.String[]

* Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk  partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İbrahim YILDIZ/ Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL,

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04: 00 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.  Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

EK görüntü

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-Kitlerin uçaktan indirilmesi fotoğrafları

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın hava limanına iniş detayları

-Resmi plakalı minibüs ve araçtan detaylar

-Resmi plakalı minibüsün seyir halindeki görüntüsü

-Resmi plakalı minibüsün hastaneye gelişi

-Kitlerin indirilmesi

-Genel ve detaylar

23.03.2020 - 07.32 Haber Kodu : 200323011


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:56 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: (Kitlerin fotoğraflarıyla) ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ. - Son Dakika
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