KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi - Son Dakika
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KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi

08.06.2022 23:40
KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi

İzmir merkezli Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), takı koleksiyonu defilesi düzenledi.

İzmir merkezli Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), takı koleksiyonu defilesi düzenledi.

İzmir'in tarihi Agora ören yerinde "Doğu'dan Batı'ya Sevgi Yolu" temalı defilede Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi kazılarında çıkarılan takı ve motiflerden esinlenerek Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan takı koleksiyonu sergilendi.

Defilede elde edilen tüm gelir, tedavi sürecindeki çocukların anne ve babaları için başlatılan "askıda oda" projesine aktarıldı.

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, yaptığı konuşmada, hayatı paylaşmak için koşulsuz sevgiyi hep yaşattıklarını, sevgiyle çocukların, hastaların ve hasta yakınlarının ellerinden tuttuklarını söyledi.

Hiçbir şeyi tek başlarına yapmadıklarını belirten Ulueren, "Her şeyi siz değerli bağışçılarımız ve destekçilerimizle yapıyoruz. Güzel İzmir'de bağışlarla yürüyen en büyük vakıf olarak KİTVAK, sizlerin desteğiyle 4 büyük eser meydana getirdi. Çok etkinlikler yaptı. Hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun da kazı çalışmalarına 2014'te başladıklarını anımsattı.

Kalenin Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinde yüksek bir tepede olduğunu belirten Coşkun, "Kazı çalışmaları başladığında dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından birisi olduğunu gördük. 1400 yıl boyunca zamanın durduğu bir yerdeyiz. 3000 yıllık bir tarihe sahip. Bir Roma sınır garnizonu kazı çalışmalarıyla birlikte ortaya çıktı. Alanda kazılar 12 ay boyunca devam ediyor. Zerzevan Kalesi'nde çıkarılan eserler nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanımızın katıldığı bir törenle sergilenmeye başlandı. Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı." diye konuştu.

Coşkun, 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin 9-12 Haziran tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Antik Smyrna Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy da devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından oyuncu Wilma Elles'in de yer aldığı defile yapıldı.

KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi
KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi
KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi
KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi
KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi
YORUMLAR
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İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek
Kaynak: AA

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi - Son Dakika

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