Kitvak'la Yeni Yıla "MERHABA" Dediler

KİTVAK, yeni yıla geleneksel hale getirdiği ve onkoloji tedavileri devam eden hasta çocuklar. Yakınları ve sağlık çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirilen hastane buluşmasıyla girdi.

Kutlama programına katılan çocuklar Bayram Abla ve Bingo Atölye'nin birlikte gerçekleştirdiği oyunlarla doyasıya eğlenirlerken, yılbaşı pastasının mumlarını hep birlikte üflediler. Etkinlik sonunda kendileri için hazırlanan hediyelerle mutlu olan çocuklar yeni yıl coşkusunu Kitvak Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeleri, Genç Kitvaklılar, doktorlar, sağlık çalışanları ve hasta yakınları ile birlikte günün keyfini çıkardılar.

Kitvak Yönetim Kurulu Üyesi A.İklil Ulueren, her yıl olduğu gibi bu yıl da EÜ Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde yeni yıl öncesi duygu yüklü keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederken "Kitvak'ın kuruluş sebebi olan ve bu zorlu hastalıkla mücadele eden çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu buluşmalar sayesinde çocuklarımız ve aileleriyle de bir araya gelmiş, onlarla sohbet imkanı bulmuş oluyoruz. Yeni yılın hastalıklarla mücadele eden tüm çocuklarımız için şifaya vesile olmasını diliyoruz. 2019'un ülkemiz ve tüm Dünya'da sağlık, mutluluk, huzur ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz" dedi.