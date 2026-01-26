Kıvılcım Topluluğu'nun Büyüleyici Performansı

Anadolu Ateşi'nin 4-12 yaş aralığındaki çocuk dansçılarında oluşan Kıvılcım topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Müzikalde çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş 90 dakikalık performansındaki koreografinin yanı sıra içinde akrobasi ve yeni koreografilerin de bulunduğu dans gösterisini sahneye koydu.

Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografi, etnik ve modern dans kurgusu ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gösteriye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Çocuk gösterilerini, yetişkinlerin gösterilerinden daha çok heyecanla karşılıyorum. Her provada gözlerim yaşarıyor. Onlarda geleceği görüyorum." dedi.

Erdoğan, Anadolu Ateşi'nin yaklaşık 27 yıllık birikimini minik dansçıların artık sahneye taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önce Anadolu kültürünü, tarihini, Göbeklitepe'den başlayarak, ilk buğdayın ekilişinden uygarlıklara kadar Anadolu dansları, Anadolu Ateşi'nin repertuvarı, ardından Anadolu Ateşi'nin gittiği ülkeleri görsel olarak, gösterip onun fonunda da dünya dansları yapıyoruz. Böyle bir kurgu hazırladık. Bunun dışında bir de gösteride büyüklere bir jestimiz var. Bir Türkiye tarihi anlattığımıza göre, 1970'li ve 1980'li yılları anlatmamak olmaz. Yeşilçam'ın efsanevi müziklerinden de bir kesit var. En son Cumhuriyet'in 101. yılı olması sebebiyle ayrı bir özel kurguda var. Yani içi oldukça dolu bir gösteri ortaya çıktı. Çocuklarımız da müthiş. Ben de onlarla gurur duyuyorum."

Gösteride baş dansçı olarak Mert Ege Ak'ın yer aldığını belirten Erdoğan, "Ege, yıllardır bizim dansçımız. Birçok gösteride solo olarak başrolde yer alıyor. Bu gösteride de Prometheus rolünde. Ateşi çalıp, insanlara ulaştıran mitolojik bir karakter. Çok çok yetenekli. Hem sinema hem tiyatro oyuncusu hem de Anadolu Ateşi dansçısı, onunla da ayrıca gurur duyuyorum. Müthiş bir çocuk." ifadelerini kullandı.