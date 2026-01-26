Kıvılcım Topluluğu'nun Büyüleyici Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kıvılcım Topluluğu'nun Büyüleyici Performansı

26.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ateşi'nin çocuk dansçıları, Atatürk Kültür Merkezi'nde büyüleyici bir gösteri sundu.

Anadolu Ateşi'nin 4-12 yaş aralığındaki çocuk dansçılarında oluşan Kıvılcım topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Müzikalde çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş 90 dakikalık performansındaki koreografinin yanı sıra içinde akrobasi ve yeni koreografilerin de bulunduğu dans gösterisini sahneye koydu.

Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografi, etnik ve modern dans kurgusu ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gösteriye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Çocuk gösterilerini, yetişkinlerin gösterilerinden daha çok heyecanla karşılıyorum. Her provada gözlerim yaşarıyor. Onlarda geleceği görüyorum." dedi.

Erdoğan, Anadolu Ateşi'nin yaklaşık 27 yıllık birikimini minik dansçıların artık sahneye taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önce Anadolu kültürünü, tarihini, Göbeklitepe'den başlayarak, ilk buğdayın ekilişinden uygarlıklara kadar Anadolu dansları, Anadolu Ateşi'nin repertuvarı, ardından Anadolu Ateşi'nin gittiği ülkeleri görsel olarak, gösterip onun fonunda da dünya dansları yapıyoruz. Böyle bir kurgu hazırladık. Bunun dışında bir de gösteride büyüklere bir jestimiz var. Bir Türkiye tarihi anlattığımıza göre, 1970'li ve 1980'li yılları anlatmamak olmaz. Yeşilçam'ın efsanevi müziklerinden de bir kesit var. En son Cumhuriyet'in 101. yılı olması sebebiyle ayrı bir özel kurguda var. Yani içi oldukça dolu bir gösteri ortaya çıktı. Çocuklarımız da müthiş. Ben de onlarla gurur duyuyorum."

Gösteride baş dansçı olarak Mert Ege Ak'ın yer aldığını belirten Erdoğan, "Ege, yıllardır bizim dansçımız. Birçok gösteride solo olarak başrolde yer alıyor. Bu gösteride de Prometheus rolünde. Ateşi çalıp, insanlara ulaştıran mitolojik bir karakter. Çok çok yetenekli. Hem sinema hem tiyatro oyuncusu hem de Anadolu Ateşi dansçısı, onunla da ayrıca gurur duyuyorum. Müthiş bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıvılcım Topluluğu'nun Büyüleyici Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:21:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kıvılcım Topluluğu'nun Büyüleyici Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.