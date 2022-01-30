Kıyafetleri ile denize girdi, çıkartılınca başını zemine vurup ölmek istedi - Son Dakika

ANTALYA'da kıyafetleriyle denize giren Ali Cengiz D. (37), polis tarafından çıkartıldı. Daha sonra başını beton zemine vurarak ölmek istediğini söyleyen Ali Cengiz D., ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Ali Cengiz D.'nin kıyafetleri ile denize girdiğini görenler, durumdan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kıyıdan yürüyerek denize giren Ali Cengiz D.'yi, suya dalan polis çıkardı.

AMBULANSTA KENDİSİNİ TOKATLADI

Bir banka alınan Ali Cengiz D.'nin üzerine battaniye örtüldü. Zaman zaman polislerden kurtulmak isteyen Ali Cengiz D., denize yönelince yakalanıp tekrar banka oturtuldu. Sık sık ölmek istediğini söyleyen Ali Cengiz D., bir süre sonra kendisini yere atarak, başını defalarca beton zemine vurdu. Polis tarafından yerden kaldırılan Ali Cengiz D., sağlık çalışanlarına teslim edildi. Ambulans içerisinde de kendisini tokatlamaya başlayan Ali Cengiz D.'yi sakinleştiremeyen sağlık çalışanları, yanlarına bir polis ekibi alarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.