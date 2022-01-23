Nevşehir 2000 evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana gelen olayda kız arkadaşıyla barışmak için kafeye gelen T.İ., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ. kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A.'nın kullandığı aracın önüne atladığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmedi! Kendini yoldan geçen arabanın önüne attı - Son Dakika