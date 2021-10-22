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Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler - Son Dakika

Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler

22.10.2021 10:21

Ankara'da yaşayan Uğur Güzel, kız kardeşi tarafından evinde ölü bulundu. Güzel'in dövülerek öldürüldüğü belirtilirken, cinayet duvara yansıyan gölgeler sayesinde aydınlatıldı. Güzel'i darbedenlerin gölgesinin yansıdığı kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Güzel'i kız arkadaşlarına küfür ettiği için dövdüklerini itiraf ederken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ziya Gökalp Caddesi'nde 16 Ekim akşamı meydana gelen olayda, darp sonucu yaralama ihbarı alan polis ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine gittiklerinde kimseyi bulamadı. Ağabeyi Uğur Güzel'den haber alamayan Özlem Gürgen, 2 gün sonra 18 Ekim'de kardeşinin evine gitti.

AĞABEYİNİ YERDE BAYGIN YATARKEN BULDU

Çilingirle kapıyı açıp içeriye giren Gürgen, ağabeyini yerde baygın buldu. Vücudunda morluklar olan Uğur Güzel, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Güzel'in burnunda darbeye bağlı kırık olduğu ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı

DUVARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER OLAYI AYDINLATTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce yapılan ihbarda darp sonucu yaralanan kişinin Uğur Güzel olabileceğini değerlendirerek, araştırma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, yerde bir kişiyi darbeden grubun duvara yansıyan gölgeleri tespit edildi. Duvara yansıyan gölge görüntüde, Uğur Güzel'in kafa darbesiyle yere düşmesi ve yerde tekmelenmesi görüldü. Gölgelerden grubun 4 kişi olduğu tespit edildi.

Aynı bölgede taksiye binerken Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıyan 4 kişiden şüphelenen polis, bu kişilerin yüz tanıma sisteminden kimliklerini tespit etti. Bu sırada darp sonucu yaralanan Uğur Güzel'in, aynı akşam kendi imkanlarıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduğu; ancak tedaviyi yarım bırakıp, acil servisten ayrıldığı belirlendi.

Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı

KIZ ARKADAŞLARINA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVMÜŞLER

Kimlikleri belirlenen Yunus Emre Sözcü, Ersin Demir ile yanlarında bulunan kız arkadaşları E.K ve N.K. gözaltına alındı. E.K., polisteki ifadesinde Uğur Güzel'e otobüs duraklarını sorduğunu, kendisine küfürle karşılık verdiğini, Ersin Demir'in 'Sen nasıl konuşuyorsun' diyerek Uğur Güzel'e kafa attığını, Yunus Emre Sözcü'nün de yerde tekmelediğini söyledi. Yunus Emre Sözcü ve Ersin Demir de Uğur Güzel'i, kız arkadaşlarına küfrettiği için dövdüklerini söyleyerek, suçlarını itiraf etti. E.K. ve N.K., polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Yunus Emre Sözcü ve Ersin Demir, adliyeye sevk edilip, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler

Uğur Güzel, Yunus Emre, Ankara, Sözcü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler - Son Dakika
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