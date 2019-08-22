Kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı
46 dakika önce
Samsun'da bir kişi akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
Samsun'da bir kişi akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.S.'nin akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada