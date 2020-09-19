Kız Kulesinde kartpostallık gündoğumu - Son Dakika

Kız Kulesinde kartpostallık gündoğumu

İSTANBUL - Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde gün doğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kız Kulesi'nin üzerindeki Türk Bayrağı'nın arkasından doğan güneşin manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'un en önemli simgelerinden Kız Kulesi manzarası ile birlikte gün doğumu havadan görüntülendi. Bulutların yer yer kırmızı ve sarı tonlarına bezenircesine renk değiştirdiği anlar eşsiz görüntüler oluşturdu. Güneşin doğmaya başlaması ile aydınlanan şehrin kuş bakışı görüntüsü mest etti. Ayrıca görüntülerde, boğaz trafiğinin ve şehir trafiğinin sakin olduğu da gözüküyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise günün ilk ışıkları ile kartpostallık bir manzara oluşturdu.