Kızak Festivali\'nde Kar Topu Savaşı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen kızak festivalinde jandarma ekipleri ile çocukların kar topu savaşı, güzel görüntüler oluşturdu.
Akyazı ilçesinde dün Aktepe Güzlek Kızak Festivali düzenlendi. Festival alanında bir araya gelen çocuklar, jandarma ekiplerine kar topu attı. Ekiplerin de oyuna katılmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı. Vatandaşların ilgiyle izlediği kar topu savaşı, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.
