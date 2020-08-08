Kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı "avcı böcekler" ormana salınacak - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki ormanlık alanda ağaçlara zarar veren kızıl kuyruklu kayın tırtılı ile bu yıl da avcı böcekler yardımıyla biyolojik mücadele edilecek.

Geçen yıl sonbahar aylarında 250 hektara yakın bir ormanlık alana yayılarak ağaçlarda yaprak bırakmayan kızıl kuyruklu kayın tırtılı ile mücadele için Domaniç'te kurulan laboratuvarda üretilen parazitoitlerin (avcı böcek) pupalarından çıkarılması bekleniyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, geçen yıl kızıl kuyruklu kayın tırtılının zarar verdiği ağaçların yeniden eski görünümüne kavuştuğunu hatırlattı.

Tırtılın bu yıl da zarar vermemesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Keskin, "Nisan ayından itibarende bu böceklerin kelebeklerini yakalayabilmek için bölgeye belli aralıklarla ışık tuzakları kurduk. Bu tuzaklarla kayın tırtılının kelebeklerini yakalayarak bunları etkisiz hale getiriyoruz. Kelebeklerin bıraktığı yumurtaları toplamak için ekipler oluşturduk." dedi.

Keskin, bu zararlıyı doğada dengede tutabilmeyi amaçladıklarını ve doğada olması gereken miktardan fazlasıyla mücadele ettiklerini aktardı.

Böcek pupaları belli sıcaklıkta muhafaza edildi

Kayın tırtılı ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında Domaniç'te kurulan laboratuvarda avcı böcek üretildiğini bildiren Keskin, şunları kaydetti:

"Domaniç bölgemizde geçen yıl kızılkuyruk kayın tırtılı zararlısı ormanlarımızdaki ağaçların yapraklarına ciddi şekilde tahribata neden olmuştu. Kış mevsiminden itibaren tırtılın bu yıl etkilerinin önüne geçebilmek için gerekli çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda bunların pupalarını toprak içinden toplayıp Domaniç'e kurduğumuz laboratuvarda belli bir sıcaklıkta muhafaza ettik. Bu pupalarda tırtılı oluşturan kelebekle birlikte bunu yok eden paraziti bulunuyor. Biz bu böceklerin üretimini yaparak kızıl kuyruklu kayın tırtılı ile mücadele için kullanacağız."

Keskin, bacillus biyoinsektisiti kullanılarak havadan ve karadan tırtıllarla mücadele edildiğini sözlerine ekledi.