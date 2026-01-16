Kızılay\'dan Gazze\'de Kış Desteği

GAZZE'de her geçen gün derinleşen insani kriz karşısında bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, kış aylarında soğuk hava koşullarından korunmaları amacıyla 2 bin aileye kışlık battaniye desteği sağladı.

Ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması üzerine Kızılay, Gazze'deki aşevi kapasitesini ve dağıtım faaliyetlerini artırdı. Kızılay aşevleri günlük 35 bin kişilik kapasiteyle barınma alanlarında kalan sivillere, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına sıcak yemek hizmeti veriyor.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Gazze'ye insani destek ulaştırmaya devam eden Türk Kızılay, bugüne dek 10 milyon 535 bin 500 öğün sıcak yemeği bölge halkıyla paylaştı. Kızılay, aşevi hizmetlerine ek olarak 20 bin 337 ton insani yardım malzemesini de Gazze'ye taşıdı. Bölgede temiz su, temel gıda ve barınma desteğine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Ateşkesin sağladığı nispi güvenlik ortamıyla birlikte sahadaki lojistik faaliyetlerin ivme kazanması üzerine Kızılay, her türlü ihtiyacın karşılanmasında bölge halkının yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son dağıtımlarla Gazze Şehri'nde 2 bin aileye kışlık battaniye desteği sağlandı. Kış şartlarının etkisini artırdığı bölgede, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için hayati önem taşıyan bu desteklerin kış boyunca devam etmesi planlanıyor.

Yerel ve uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde yürütülen bu tür insani operasyonlar sayesinde, Gazze halkının temel ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunulması amaçlanıyor.