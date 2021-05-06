Serik ilçesinde, Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı dolayısıyla yardımda bulunuldu.
İlçedeki Kızılay sorumlularından Barış Kaya, gazetecilere, ilçede 240 aileye gıda paketi, 30 aileye de nakdi yardım yapıldığını söyledi.
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardımların gerçekleştirildiğini anlatan Kaya, Kızılay'ın Serik'te yapacağı her türlü yardımı gönüllüler olarak dağıtmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kızılay'dan Serik'teki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika