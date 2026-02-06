Kızılay, Depremzedelere Desteğe Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızılay, Depremzedelere Desteğe Devam Edecek

06.02.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, depremzedelere desteklerini sürdürecek ve son depremzede huzurla uyuyana dek burada olacak.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesine desteklerinin bundan sonraki dönemde de şubeler eliyle devam edeceğini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi son depremzede yastığa başını huzurla koyuncaya dek burada olacağız." ifadesini kullandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana afet bölgesi faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, geçici yaşam alanlarının kademeli olarak sona ermesiyle birlikte destek çalışmalarını şubeler eliyle yürütecek.

Akut dönemde yaklaşık 80 bin gönüllüsüyle seferber olan Kızılay, 427 milyonu aşkın sıcak yemek ve 4 milyona yakın yardım malzemesi dağıtarak acil ihtiyaçların karşılanması için çalıştı. Depremden en çok etkilenen 6 ilde kurduğu Toplumsal Hizmet Merkezleri aracılığıyla sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, barınma ile su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler hayata geçirdi.

Kızılay, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği programlarla bugüne kadar 548 bini aşkın haneye toplam 3,3 milyar lira nakit desteği sağladı.

Tarımsal faaliyetleri ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla yürüttüğü Esnaf ve Çiftçi Destek Programları kapsamında ise 10 bini aşkın esnaf ve çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira nakit desteği sağlayan Kızılay, konteyner kentlere temiz içme suyu sağlanması için kurduğu sabit ve ev tipi su arıtma sistemleriyle afetzedelerin güvenli suya erişimini kolaylaştırdı. Konteyner kentlerde yaşayan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek içinse 100. Yıl Kütüphanelerini hayata geçirdi.

"Türk Kızılay olarak bu felaketi yaşayanların elini bir an olsun bırakmadık"

Depremin üçüncü yılında bölgede kalıcı konut teslimatlarının ilerlemesi ve geçici yaşam alanlarının kademeli olarak sona ermesiyle birlikte Kızılay, afetzedelere yönelik çalışmaların devamlılığını bölgedeki şube ve temsilcilikler eliyle sağlayacak. Şubeler, başta sosyal yardım ve toplum sağlığı destekleri olmak üzere çok yönlü destek çalışmalarını yerel düzeyde sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milletçe yaşadığımız felaketin üzerinden 3 yıl geçti. Türk Kızılay olarak bu felaketi yaşayanların elini bir an olsun bırakmadık, yaraları el birliğiyle sardık ve uzun soluklu iyileştirme çalışmalarımızla acıları hafifletmek için gayret gösterdik. Bundan sonraki dönemde de desteklerimiz şubelerimiz eliyle devam edecek. Söz verdiğimiz gibi son depremzede yastığa başını huzurla koyuncaya dek burada olacağız."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kızılay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay, Depremzedelere Desteğe Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:56:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Kızılay, Depremzedelere Desteğe Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.