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Kızılay Ereğli Şube Başkanlığının ziyaretleri

1 saat önce

ZONGULDAK(AA) - Türk Kızılayı Ereğli Şube Başkanlığı görevine atanan Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.

Kızılay Ereğli Şube Başkanlığının ziyaretleri, System.String[]
ZONGULDAK(AA) - Türk Kızılayı Ereğli Şube Başkanlığı görevine atanan Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.
Ciğer, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel merkez tarafından atanan yeni yönetimin ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kaymakamlığımız, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığımız, AK Parti İlçe Başkanlığı, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde şubemizin yeni sürecine ilişkin bilgiler aktardık. Sorumluluklarımızı biliyoruz ve bu doğrultuda emin adımlarla çalışmalarımıza başlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:20 Kaynak: AA
Arslan Keleş, Karadeniz, AK Parti, Güncel
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