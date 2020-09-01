Kızılcabölükspor'da 4 takviye daha
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'ya devir işlemleri seneye kalınca yeni sezon öncesi transfere hız vererek 4 isimle daha sözleşme imzaladı.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'ya devir işlemleri seneye kalınca yeni sezon öncesi transfere hız vererek 4 isimle daha sözleşme imzaladı. Denizli temsilcisi, Erzinspor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Raif Uzuner, Yozgatspor 1959'dan 31 yaşındaki orta saha Mustafa Serkan Demirel, Gölcükspor'dan 30 yaşındaki kaleci İlyas Türengül ve Bayrampaşa'dan 29 yaşındaki orta saha Berkan Afşarlı'yı birer yıllığına renklerine bağladı.
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